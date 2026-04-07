В России объявили о переносе запусков трех лунных миссий

Это космические аппараты «Луна-28», «Луна-29» и «Луна-30».

Их старты намечены на период с 2032 по 2036 год, сообщил на заседании Российской академии наук её вице-президент Сергей Чернышёв, передаёт «Интерфакс». По его словам, отечественная программа по изучению спутника Земли делится на два этапа: исследования технологий и исследования в месте посадки аппаратов, а также создание элементов лунных баз и старт с места посадки.

В августе прошлого года научный руководитель Института космических исследований РАН академик Лев Зелёный заявил, что запуск межпланетной станции «Луна-27А» перенесён с 2028 на 2029 год, «Луну-27Б» запустят в 2030-м.