Раскрыты тягостные последствия жизни на Луне для человека

В рамках космической программы «Артемида» НАСА хочет начать подготовку астронавтов к длительному пребыванию на спутнике Земли. Сейчас ученые просчитывают, какие повреждения ДНК будут из-за токсичной пыли и нарушения кровотока в мозге. Главным для них остаётся найти способы защитить тело и психику в экстремальных условиях.

Впервые со времен «Аполлона» люди готовятся не просто посетить Луну, но и жить и работать там неделями, месяцами, а в конечном итоге и годами. Американская программа «Артемида» знаменует собой фундаментальный сдвиг: вместо того чтобы просто оставлять «флажки и следы», космическое агентство США хочет обеспечить устойчивое присутствие человека на Южном полюсе Луны.

В 2022 году миссия Artemis I успешно протестировала ракету SLS и капсулу Orion в беспилотном режиме, а 1 апреля 2026 года стартовала десятидневная миссия Artemis II с четырьмя астронавтами на борту, которая проверила системы жизнеобеспечения, навигации и тепловой защиты. Но долгосрочное видение НАСА выходит далеко за рамки одиночной посадки: агентство планирует потратить 20 миллиардов долларов на наземную базу, предназначенную для многократного и постепенно увеличивающегося пребывания на поверхности. Это должно научить нас устойчивому функционированию за пределами Земли — знаниям, которые в конечном итоге пригодятся для будущих миссий на Марс.

Однако жизнь на Луне подвергнет испытанию все органы и системы человеческого организма. Дело в том, что лунная среда сочетает в себе пониженную гравитацию (примерно одну шестую от земной), хроническое воздействие космической радиации, экстремальные перепады температур, токсичную лунную пыль, изоляцию, нарушение циклов сна-бодрствования и длительное заключение. В отличие от астронавтов на низкой околоземной орбите лунные экипажи будут работать в основном вне защитного магнитного поля Земли, что увеличивает воздействие радиации, способной повреждать ДНК, нарушать иммунную функцию и незаметно влиять на мозг и сердечнососудистую систему.

Пониженная гравитация также изменяет движение крови, кислорода и жидкостей по организму, потенциально повышая уязвимость к неврологической и сосудистой дисфункции.

Чтобы правильно понять все эти риски, ученым нужно выйти за рамки отдельных органов и рассматривать «космическую интеграцию», когда мозг, сердце, сосуды, мышцы, кости, иммунная система и обмен веществ взаимодействуют как единое целое.

Один из самых сложных аспектов заключается в том, что многие физиологические изменения происходят незаметно, потому что астронавты могут чувствовать себя хорошо, в то время как скрытые осложнения проявляются лишь спустя месяцы или даже годы. Именно поэтому НАСА уделяет внимание долгосрочному физиологическому мониторингу и снижению рисков.

Физические упражнения остаются краеугольным камнем: на МКС астронавты проводят около двух часов в день, тренируясь, чтобы сохранить мышечную массу и плотность костной ткани. Но на Луне системы упражнений должны быть адаптированы к частичной гравитации, где привычные земные нагрузки больше не работают.

Питание станет еще одной эффективной мерой: диета влияет на здоровье костей, иммунитет и даже на то, как организм реагирует на радиацию. Индивидуальные стратегии питания, адаптированные к физиологии каждого астронавта, вероятно, станут нормой.

Изучается также возможность создания искусственной гравитации с помощью центрифуг малого радиуса, которые могут подвергать астронавтов кратковременным повышенным нагрузкам, помогая стабилизировать сердечно-сосудистую и нервную системы.