Магнитные бури 7 апреля: уровень напряжения и советы врачей

Во вторник, 7 апреля, геомагнитная обстановка на Земле останется спокойной. Вероятность возмущений оценивается в 20%, магнитных бурь — всего в 7%, а шанс сохранения стабильной магнитосферы достигает 73%, сообщает ptoday.ru.

Накануне, 6 апреля, также не наблюдалось значительных колебаний. Врачи напоминают, что даже незначительные колебания могут влиять на метеозависимых людей. В такие дни возможны слабость, головная боль, скачки давления и общее ухудшение самочувствия.

Специалисты советуют больше отдыхать, гулять на свежем воздухе, следить за питьевым режимом и избегать физических и эмоциональных перегрузок.

Однако спокойствие продлится недолго. Уже 9–10 апреля ожидаются слабые магнитные бури уровня G1 (до 5 баллов). А ближе к концу месяца, 18–21 апреля, прогнозируется более мощный всплеск — уровень G2 (около 6 баллов), который может повлиять даже на обычно здоровых людей.

Медики советуют метеозависимым заранее подготовиться. В периоды геомагнитной нестабильности важно соблюдать режим сна, снизить физические нагрузки, контролировать эмоции, отказаться от жирной пищи, кофеина и алкоголя, а также пить больше чистой воды и держать под рукой назначенные лекарства.