«Маскируются под банки»: кто выиграет в битве VPN и РКН

Владимир Зыков заявил НСН, что обычным гражданам, которые не разбираются в VPN, будет очень сложно или почти невозможно попасть на запрещенные ресурсы.

Сегодня битва Роскомнадзора с VPN превратилась в битву меча и щита, так как появляются новые продвинутые VPN, маскирующие свой трафик под полезный, так что РКН по ошибке «цепляет» и важные в РФ сервисы. Об этом НСН рассказал главный редактор интернет-издания «Runet» Владимир Зыков.

Долгое время системы глубокого анализа трафика, такие как DPI и комплексы ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), у провайдеров работали по принципу черных списков, обрывая доступ к запрещенному домену. VPN это легко обходил, поскольку внутри зашифрованного туннеля провайдер не видел конечную точку маршрута. Однако у популярных VPN-протоколов, таких как OpenVPN, IPsec предельно узнаваемые заголовки пакетов, так что сегодня ТСПУ их легко распознают, рассказал основатель компании INSYTE Electronics Сергей Грибанов «Газете.Ru». По его словам, классические PN-сервисы доживают последние месяцы. Зыков раскрыл, что сейчас развернулась настоящая битва меча и щита.

«На рынке появилось много VPN от неизвестных маленьких компаний, однако многие пользователи не готовы использовать бесплатный VPN, понимая, что там есть подвох, и приобретают платный. В основном это сервисы, которые не особо маскируют трафик, то есть это самые простые VPN. Роскомнадзор действительно научился с помощью своих ТСПУ выявлять VPN и разрывать для них сигнал. Но чем дальше мы идем, тем больше видим противостояние меча и щита, когда одни VPN-сервисы погибают и появляются другие с другими протоколами, которые начинают маскировать трафик активнее. То есть когда вы смотрите в DPI, вы видите трафик, например, от каких-то банковских приложений. Так что заблокировать эту передачу данных невозможно, не заблокировав полезный трафик, например, банковских организаций», - объяснил он.

При этом Зыков отметил, что обычные граждане, как правило, скачивают в качестве VPN что попало, поэтому получить доступ к заблокированным ресурсам им сложнее.

«Не зря на днях многие СМИ написали, что банковский коллапс наступил в России из-за VPN, что опроверг Роскомнадзор. Позже выступил сам Дуров (основатель Telegram. - Прим. НСН), который сказал, что банковские сервисы были заблокированы из-за того, что Telegram маскировали трафик под банковские сервисы. Так что для обычных пользователей, которые не понимают, какой VPN-сервис лучше маскирует трафик, выход в интернет на заблокированные ресурсы становится сложным и невозможным. Все эти левые VPN-сервисы своей рекламой забивают информацию о по-настоящему продвинутых технических решениях, которые позволяют маскировать трафик», - уточнил он.

Ранее президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков заявил НСН, что маркетплейсы не будут полностью блокировать пользователей при использовании VPN, но начали замедлять для них работу своих платформ.