В Индии заработал ядерный реактор с жидким натрием

Индия достигла важного этапа в работе своего 500-мегаваттного прототипа быстрого реактора-размножителя (PFBR) в Калпаккаме, штат Тамилнад. Достижение критической точки означает, что внутри реактора началась управляемая цепная ядерная реакция — процесс деления атомных ядер, который позволяет вырабатывать энергию. Этот шаг является ключевым этапом перед полноценным вводом установки в эксплуатацию.

© naukatv.ru

Премьер-министр Нарендра Моди подчеркнул значимость события:

«Сегодня Индия делает решающий шаг на пути развития гражданской ядерной энергетики, продвигаясь ко второму этапу своей программы. Разработанный и построенный в Калпаккаме прототип быстрого реактора-размножителя достиг критичности».

Он отметил, что реактор способен производить больше топлива, чем потребляет, и что это демонстрирует уровень инженерного мастерства страны и потенциал научной отрасли. Моди добавил, что это важный шаг для будущего использования индийских запасов тория и поблагодарил ученых и инженеров за их работу.

Как работает реактор

PFBR отличается от обычных ядерных установок. Он использует смешанное оксидное топливо, состоящее из урана-238 и плутония-239, а тепло от реакции передается через жидкий натрий. Такая схема позволяет превращать часть топлива в делящийся материал прямо во время работы, обеспечивая возможность длительной эксплуатации и подготовки будущих реакторов на основе тория.

Реактор создан Центром атомных исследований имени Индиры Ганди и построен компанией Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam Limited (BHAVINI) под управлением Департамента атомной энергии Индии. Строительство началось в 2004 году, с тех пор проект сталкивался с задержками и ростом стоимости. Технические трудности с системой перекачки топлива потребовали внесения изменений и адаптации механизмов подачи.

Стратегическое значение для энергетики

Индийская ядерная программа строится поэтапно, чтобы использовать ограниченные запасы урана и постепенно переходить к топливным циклам на основе тория. Быстрые реакторы являются основой второго этапа, обеспечивая производство нового делящегося материала, который станет основой будущих ториевых реакторов.

Ожидается, что PFBR укрепит энергетическую безопасность страны и снизит зависимость от импорта ядерного топлива. В планах — строительство дополнительных реакторов-размножителей в Калпаккаме, что позволит расширить применение этой технологии.

Путь к полной мощности

Достижение критичности не означает, что реактор сразу начнет вырабатывать электроэнергию на полную мощность. Сейчас начинается постепенное повышение мощности при постоянном контроле и проверках работы системы. Регуляторы одобрили все этапы, а операторы завершили загрузку топлива и провели испытания на низкой мощности.

На языке ядерной инженерии, критичность подтверждает, что цепная реакция стабильна и управляется. Полноценная выработка энергии станет возможной только после нескольких месяцев испытаний и калибровки, что гарантирует соблюдение всех требований безопасности.

На пути к ториевому будущему

PFBR — это не просто экспериментальная установка, а стратегический мост между существующими урановыми реакторами и будущими ториевыми. Индия обладает одними из крупнейших мировых запасов тория, и его использование может обеспечить долгосрочную устойчивость ядерной энергетики.

По словам официальных лиц, этот проект демонстрирует, что страна способна не только строить сложные технологические объекты, но и планировать их работу на десятилетия вперед, сочетая научные достижения, инженерное мастерство и стратегические ресурсы.