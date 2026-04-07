Большинство россиян хотели бы побывать в космосе

Большинство (71%) россиян хотели бы оказаться в космосе, причем среди мужчин желающих покинуть планету на 12% больше.

Об этом свидетельствуют данные совместного исследования лейбла VK Records и Hi-Tech Mail, которые есть в распоряжении ТАСС.

"71% россиян признались, что хотя бы один раз в жизни хотели бы побывать в космосе. Причем мужчины обладают большим желанием, чем женщины (74% и 66% соответственно). При этом самый высокий интерес к космическим полетам зафиксирован у аудитории в возрасте от 25 до 34 лет (78%)", - говорится в исследовании, приуроченном ко Дню Космонавтики.

В опросе приняли участие более 3 тыс. человек.

Также аналитики выяснили, с кем из артистов россияне хотели бы разделить полет в космос. Топ составляют группа "Земляне" (21%), Виктор Цой и группа "Кино" (9%), Pink Floyd (5%), Валерий Кипелов и группа "Ария" (4%), AC/DC (3,5%), Queen (3%), Лев Лещенко (2%), Rammstein (1,5%) и The Beatles (1,2%).