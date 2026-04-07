Численность человечества превысила уровень, который Земля способна устойчиво поддерживать при текущем потреблении ресурсов. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные за два столетия.

Результаты опубликовали в Environmental Research Letters.

Учёные использовали концепцию «несущей способности» — сколько людей может жить без истощения природных ресурсов. По их мнению, при современных условиях оптимальная численность — около 2,5 млрд человек. Однако население Земли уже превысило 8 млрд.

В исследовании отмечается, что быстрый рост населения стал возможен благодаря ископаемому топливу. Оно временно увеличило доступность ресурсов и позволило поддерживать высокий уровень потребления. Но этот эффект не устойчив: зависимость от такого топлива усиливает экологические проблемы, включая изменение климата.

Учёные считают, что в ближайшие десятилетия рост населения замедлится, но полностью не остановится. Пик может составить 11—12 млрд человек во второй половине XXI века.

Без серьёзных изменений в использовании энергии, воды, земли и еды давление на природу усилится, что приведёт к глобальной нестабильности, заключают они.