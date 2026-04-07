Кратер на Луне назовут в честь умершей от рака жены командира «Артемиды-2»

Экипаж американского космического корабля Orion с лунной миссией "Артемида-2" (Artemis II) возвращается обратно после облета спутника Земли, сообщает на своем сайте NASA.

Отмечается, что астронавты завершили наблюдение за Луной, и теперь "начинают возвращение домой". Ожидается, что космический корабль покинет зону гравитационного влияния Луны 7 апреля, когда отдалится от спутника Земли на 66 098 км.

Американцы Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также канадец Джереми Хансен установили новый рекорд по дальности полета человека от Земли. Уточняется, что астронавты удалились от планеты на 406 771 километров. Это на 6437 километров больше рекорда экспедиции "Аполлон‑13" 1970 года: из-за аварии на борту та миссия вынуждена была изменить траекторию полета, отказаться от высадки на поверхность Луны и ограничилась ее обзором с орбиты.

Облет Луны участники миссии "Артемида-2" начали 6 апреля примерно в 21 час 45 минут по Москве. Попарно сменяя друг друга у иллюминаторов корабля, они вели наблюдение за освещенной поверхностью видимой и обратной сторон Луны, делали снимки различных участков поверхности и кратеров. В 1 час 44 минуты 7 апреля корабль полностью скрылся за Луной, поэтому связь прервалась примерно на 40 минут. Радиосигнал туда уже не доходил.

После восстановления связи астронавты сделали часовой перерыв. Ну а потом они стали свидетелями долгого солнечного затмения: в 3 часа 35 минут Солнце скрылось за Луной примерно на 53 минуты!..

У этого лунного полета уже есть очень много эмоций. Но, пожалуй, самый трогательный: экипаж корабля "Орион" предложил назвать один из кратеров обратной стороны Луны "Кэрролл" - в честь умершей от рака жены командира миссии Рида Уайзмана. Она скончалась в 2020 году в возрасте 46 лет. По радиосвязи их решение озвучил в ЦУП Джереми Хансен. Как сообщила газета The New York Times, по ее данным, астронавты направили отдельный запрос в центр управления космическими полетами с тем, чтобы там разрешили присвоить имя Кэрролл одному из безымянных лунных кратеров.

Командир Рид Уайзман в настоящее время один воспитывает двух дочерей-подростков - Элли и Кэтрин. И, кстати, по имеющейся информации, девочки были против этого полета. Как пишут СМИ, перед стартом Уайзман провел с дочерьми очень тяжелый, но, по его мнению, необходимый разговор, объяснив, что если он не вернется, то они останутся одни, и к этому надо быть готовым. На прогулке он рассказал им, где лежат его завещание и доверенности. Уже во время полета Уайзман смог поговорить с дочерьми из космоса. Вот такой чисто человеческий момент.

Напомним: ракета-носитель SLS с космическим кораблем "Орион" в рамках миссии "Артемида-2" стартовала 1 апреля в 18:35 по местному времени (01:35 мск, 2 апреля) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида). Общая продолжительность миссии рассчитана на 10 дней.