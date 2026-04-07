iPhone Fold получит 3D-печатный шарнир

Новое сообщение о складном iPhone Fold касается одного из самых важных компонентов устройства – шарнирного механизма. Согласно данным из Китая, Apple планирует использовать шарнир, изготовленный с помощью 3D-печати, чтобы уменьшить выраженность складки – одной из главных проблем складных экранов.

В том же отчете говорится, что Apple также может использовать материалы, о которых ранее уже ходили слухи, включая жидкий металл и двухслойное стекло.

В складных смартфонах шарнирный механизм играет ключевую роль, поскольку именно от него зависят долговечность устройства и поведение экрана при сгибании. Шарниры, изготовленные традиционными методами, со временем могут приводить к появлению заметной складки на дисплее. Это считается одним из наиболее существенных факторов, ухудшающих пользовательский опыт.

Технология 3D-печати позволяет добиться более точных допусков при производстве и дает возможность проводить микроскопическую оптимизацию конструкции шарнира.

Похожий подход ранее использовала компания Oppo в модели Oppo Find N6. Гибкий титановый шарнир второго поколения в этом устройстве был изготовлен с применением 3D-печати жидкими материалами. Метод Oppo основывался на лазерном анализе глубины шарнира, после чего поверхность сглаживалась с помощью жидкого 3D-полимера. По словам компании, это позволило практически полностью избавиться от складки.

Если Apple действительно применит схожий инженерный подход, это будет означать, что iPhone Fold напрямую готовят к конкуренции в сегменте складных смартфонов.

Для Apple технология 3D-печати не является чем-то принципиально новым. Компания уже использует методы 3D-печати на основе титана, в частности в Apple Watch и некоторых компонентах iPhone. Такой подход создает меньше отходов материала по сравнению с традиционными процессами ковки и механической обработки, а также позволяет создавать более сложные геометрические формы.

В случае складного устройства эта гибкость дает важное преимущество при оптимизации подвижных элементов, таких как шарниры.

Уменьшение выраженности складки рассматривается не только как эстетическое улучшение, но и как фактор, напрямую влияющий на долговечность экрана. Со временем складные OLED-панели могут деформироваться из-за постоянного изгиба. Поддержка со стороны шарнирного механизма снижает механическую нагрузку на дисплей и тем самым продлевает срок его службы.

Предполагается, что Apple намерена использовать 3D-печать для более равномерного распределения этой нагрузки.