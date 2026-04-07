Российские пользователи всё чаще сталкиваются со странным поведением крупных маркетплейсов: сайты могут открываться медленно, не загружать карточки товаров, изображения и описания или вовсе работать с заметными сбоями. Проблема затрагивает сразу несколько крупных площадок и уже больше похожа на новую системную практику.

По данным «Известий», нестабильная работа при подключении через ряд популярных VPN-сервисов наблюдается у Wildberries, Ozon и «ВкусВилла».

При этом без VPN эти же сайты продолжают нормально открываться даже за пределами России. То есть формально пользователь может зайти на площадку, но вот нормально посмотреть ассортимент или оформить заказ получается уже не всегда.

Интернет-сервисам в РФ рекомендовали ограничить доступ пользователей с VPN

Источники на рынке говорят, что маркетплейсы начали внедрять более жёсткие механизмы фильтрации трафика. Если раньше сервисы в основном ограничивались предупреждениями о том, что при использовании VPN возможна некорректная работа, то теперь, похоже, многие площадки перешли к более жёсткому сценарию. В итоге пользователю могут фактически запретить не только покупку, но даже обычный просмотр товаров.

Эксперты предупреждают, что последствия такой практики могут выйти далеко за пределы электронной коммерции. Если подход с более жёсткой фильтрацией начнут применять шире, проблемы могут затронуть и другие чувствительные отрасли: финансовый сектор, трансграничную торговлю и логистику. Кроме того, есть и вполне приземлённый риск: если часть аудитории не сможет нормально даже просматривать товары, это неизбежно ударит по конверсии и оборотам площадок.

При этом полной блокировки VPN, по словам участников рынка, ждать вряд ли стоит. Технически это сложно, да и самим маркетплейсам такой сценарий не особенно выгоден. Скорее речь идёт о точечном ограничении наиболее популярных сервисов и прежде всего их бесплатных версий.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин связывает происходящее с инициативами регулятора. Он напоминает, что многие современные сервисы обхода ограничений позволяют настраивать исключения для отдельных сайтов, то есть пускать часть трафика мимо VPN. Именно поэтому пользователи пока ещё могут подстраиваться под новые условия.

В отрасли также напоминают, что для самих маркетплейсов VPN — это не только история про обход блокировок, но и зона дополнительных рисков: анонимный трафик, мошенничество и сложность верификации пользователей. Поэтому ужесточение контроля выглядит для площадок логичным шагом, даже если для части аудитории он обернётся неудобствами.

Напомним, Минцифры на днях признало, что искать VPN на iPhone оказалось сложнее, чем на Android. Кроме того, регулятор сразу хотел подключить маркетплейсы и онлайн-сервисы к блокировке VPN.