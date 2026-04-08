Motorola представила смартфон со стилусом и планшет

Motorola представила два новых устройства: смартфон Moto G Stylus (2026) и планшет Moto Pad (2026). Смартфон выделяется встроенным стилусом, а планшет не самой большой ценой.

Стилус смартфона чувствует наклон и силу нажатия в поддерживаемых приложениях, работает он до 4 часов активного использования или до 100 часов в режиме ожидания. Полная зарядка занимает 15 минут.

Сам смартфон защищён от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, а также имеет военную прочность по тестам SGS. Экран — 6,7 дюйма со 120 Гц. Основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией, есть сверхширокоугольная камера на 13 Мп и фронтальная на 32 Мп. Батарея на 5200 мАч поддерживает быструю зарядку 68 Вт по проводу и 15 Вт — беспроводную. Работает смартфон на Android 16.

Цена — 500 долларов. Продажи стартуют 16 апреля.

Планшет Moto Pad (2026) получил 11-дюймовый экран с 2,5К-разрешением 90 Гц, четыре динамика с Dolby Atmos, процессор MediaTek Dimensity 6300 и поддержку 5G. Батарея на 7040 мАч заряжается проводной зарядкой мощностью 20 Вт.

Moto Pad (2026) поступит в продажу 30 апреля по цене 250 долларов.