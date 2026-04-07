В МВД предупредили о мошеннических ссылках со всплывающим окном

Мошенники стараются замаскировать вредоносное программное обеспечение (ПО), направляемое пользователям, один из способов — ссылки на всплывающее окно. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что злоумышленники чаще используют не файлы, а ссылки на всплывающее окно, в котором предлагается посмотреть видео ДТП с вашим участием, воспользоваться базой данных пропавших родственников или скачать видеоплеер.

Взаимодействие с подобными окнами может привести устройство к заражению вредоносным ПО, подчеркнули в МВД.

Там призвали относиться к любым ссылкам с осторожностью.

