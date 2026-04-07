В Android появятся «Правила уведомлений» — сами решайте, какие сообщения важны
В Android 17 Beta 3 нашли «Правила уведомлений» (Notification Rules). Функция позволит гибко настраивать, какие оповещения вы видите, а какие — нет.
Вы сможете создать правило для конкретного приложения или для отдельных людей. Например:
- Заглушить звуки уведомлений от определённого контакта.
- Выделить неким образом сообщения от важных людей.
- Собрать ненужные уведомления в папку и убрать их.
- Полностью заблокировать оповещения от выбранных программ.
Следы нашли и в тестовых версиях оболочки Samsung One UI 9. Значит, «Правила уведомлений» эксклюзивом Pixel не будут.