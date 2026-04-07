В Android появятся «Правила уведомлений»

В Android 17 Beta 3 нашли «Правила уведомлений» (Notification Rules). Функция позволит гибко настраивать, какие оповещения вы видите, а какие — нет.

Вы сможете создать правило для конкретного приложения или для отдельных людей. Например:

Заглушить звуки уведомлений от определённого контакта.

Выделить неким образом сообщения от важных людей.

Собрать ненужные уведомления в папку и убрать их.

Полностью заблокировать оповещения от выбранных программ.

Следы нашли и в тестовых версиях оболочки Samsung One UI 9. Значит, «Правила уведомлений» эксклюзивом Pixel не будут.