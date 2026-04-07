В Англии нашли кольцо с таинственным руническим заклинанием

Пашня в графстве Линкольншир преподнесла археологам настоящий подарок — серебряное позолоченное кольцо IX–XI веков, покрытое руническими символами, сообщает Аrkeonews.

Эта находка, задокументированная в рамках Portable Antiquities Scheme (британская государственная программа добровольной регистрации археологических находок, сделанных обычными людьми, чаще всего — любителями поиска с металлоискателями), ставит перед учеными больше вопросов, чем дает ответов, и бросает вызов традиционным представлениям о грамотности в раннем средневековье.

Золото, чернь и магия

Артефакт, обнаруженный поисковиком Рафалом Весоловским, представляет собой цельное кольцо диаметром 23 мм и весом 4,5 грамма. На внешнюю сторону нанесено 16 рунических знаков. Примечательно, что надпись была сделана уже после золочения — на это указывает отсутствие позолоты внутри самих насечек. Чтобы буквы были отчетливо видны, мастер заполнил их чернью — специальным темным составом из сульфидов металлов.

Надпись передают по-английски так: +udnAnH(:)Ri*aHiSDe. Лингвисты из Ноттингемского университета, доктор Мартин Финделл и Жасмин Хиггс, отмечают, что, несмотря на отличную сохранность, текст не поддается окончательной расшифровке.

Имя владельца или охранный амулет?

Предварительный анализ позволяет выделить в тексте личное имя «Уднан» и корень, означающий «кольцо» (hring). Ученые предлагают разные версии трактовки:

Прямое указание на собственность: «Уднан владеет этим кольцом». Сакральная формула: использование рун как магического оберега.

Последняя версия кажется историкам наиболее вероятной. Подобные кольца той эпохи (например, знаменитое кольцо из Кингмура) часто содержали нечитаемые наборы символов. Считается, что они служили амулетами, защищающими владельца от болезней или врагов, а сам процесс вырезания рун воспринимался как ритуальное действие.

Забытая элита Линкольншира

Перстень из Квадринга — это не просто украшение, а свидетельство высокого социального статуса. Качество гравировки и использование драгоценных металлов указывают на то, что его владелец принадлежал к местной элите. Доктор Лиза Брандл отмечает, что другие находки на этом же поле, включая позднюю англосаксонскую пряжку, указывают на существование здесь ранее неизвестного поселения.

Наличие рунического письма в такой глуши — редкое явление. Это говорит о существовании прослойки грамотных людей вне крупных монастырских центров и о тесных культурных связях между англосаксонскими и скандинавскими традициями.

В соответствии с законом находка была передана государству. Археологи надеются, что после завершения исследований кольцо пополнит коллекцию местного музея, став живой связью с «темными веками» британской истории. Пока же 16 символов на золоченом серебре остаются нерешенной лингвистической головоломкой, ожидающей своего исследователя.