Ученый предложил развернуть сток сибирских рек в южные регионы и Крым

Главный научный сотрудник и заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов в интервью РИА Новости рассказал об актуальности разворота сброса сибирских рек в южные регионы, Центральную Азию и Крым.

© Газета.Ru

По его словам, в регионах, где промышленности и сельскому хозяйству требуется больше воды, есть запросы на дополнительные источники воды. Так, для Средней Азии существуют прогнозы, согласно которым страны региона вскоре исчерпают свои водные ресурсы и могут обратиться к России.

«Кроме этого, у нас есть новые территории, на которых водных ресурсов не хватает, с Украины поступает мало воды. Крым, который остался практически без воды, находится на голодном водном пайке», — отметил Болгов.

Он уточнил, что проблему можно было бы решить за счет переброски стока рек из более водообильных регионов.

В СССР существовал подобный проект, согласно которому с 1968 года проектировалась переброска сибирских рек в Центральную Азию. Однако в 1986 году проект был закрыт после масштабной экологической экспертизы и протестов ученых.

В прошлом году Болгов говорил, что в России достаточно запасов питьевой воды, которые пополняются еще с советских времен. Проблемы могут локально возникнуть в отдельных регионах, но сегодня достаточно ресурсов, чтобы быстро их решить и не допустить дефицита.