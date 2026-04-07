Баканов рассказал, когда ИИ начнет проектировать космическую технику

Искусственный интеллект сможет приступить к проектированию ракетных двигателей, спутников и бортовых систем уже через три — четыре года.

Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в ходе просветительского марафона «Космос со Знанием».

«Я думаю, что буквально ещё несколько лет пройдёт, может быть, три — четыре года, и искусственный интеллект начнёт проектировать ряд элементов двигательных установок, спутников, бортовых нагрузок», — цитирует Баканова РИА Новости.

Заявление прозвучало в рамках Недели космоса в России, которая проходит с 6 по 12 апреля 2026 года. Мероприятие приурочено к 65-летию первого полёта человека в космос.

Ранее глава «Роскосмоса» заявил, что российская орбитальная станция на начальных этапах должна работать без участия людей.