Роскомнадзор назвал причину масштабного сбоя в Рунете

Причиной масштабного сбоя в российском сегменте интернета, который произошел вечером 6 апреля, стали неполадки на магистральной сети компании «Ростелеком».

Об этом во вторник, 7 апреля, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

— Причина — сбой на магистральной сети «Ростелекома», — передает сообщение ведомства «Фонтанка».

Сбои произошли в работе практически всех основных сайтов Рунета во всех возможных отраслях. Одновременно сбои начались в работах приложений банков, компьютерных игр и сервисов для них, «Госуслугах», нейросетях и даже в приложениях, работу которых ограничил Роскомнадзор, например Discord.

Некоторые российские пользователи на этом фоне сообщили, что мессенджер Telegram стал доступен без использования VPN и прокси. При этом граждане столкнулись с проблемами при попытке зайти на официальный сайт Роскомнадзора.

Утром 3 апреля в работе Сбера произошел крупный сбой. Клиенты испытывали сложности с использованием сервисов банка. Позже с такими же проблемами столкнулись те, кто пользуется услугами ВТБ, «Т-Банка», а также «Альфа-Банка».