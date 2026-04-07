ФБР назвало опасность китайских приложений

Федеральное бюро расследований (ФБР) США призвало пользователей удалить китайские приложения со своих смартфонов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ФБР заявили, что в настоящий момент большинство популярных приложений для смартфонов разрабатывается и поддерживается из Китая. Правоохранительное агентство призвало пользователей — в первую очередь, из США — удалить созданные в Китае приложения или хотя бы оценить их необходимость.

Представители ФБР назвали разработанные в Китае программы для смартфонов потенциально опасными и подчеркнули, что владельцы устройств должны оценивать риски при их использовании. Уточняется, что подобные программы «подпадают под действие обширных законов Китая о национальной безопасности», что в теории позволяет местным властям следить за пользователям.

Если приложение является незаменимым, то в агентстве призвали хотя бы ограничить его обширные права — например, отключить доступ к звонкам и SMS. В ФБР подчеркнули, что предупреждают пользователей на обеих платформах — и iOS, и Android.

В начале апреля Apple выпустила срочное обновление для своих смартфонов и призвала пользователей обновиться. Апдейт iOS 18.7.7 предназначен для владельцев старых устройств.