Глава «Роскосмоса» рассказал, какие технологии будут отрабатываться на Луне

Технологии по развитию инфраструктуры на Марсе и других планетах будут, вероятно, отработываться на Луне. Об этом в интервью ТАСС заявил глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

По его словам, есть тренд на «мультипланетность». В связи с этим будет необходимо создавать инфраструктуру на других небесных телах, отметил руководитель госкорпорации.

«Понятно, что в интернете много гуляет разговоров и про Марс, и про какие-то дальние планеты. Но все равно, скорее всего, все технологии придется отрабатывать на ближайшей — на Луне», — сказал Баканов.

До этого глава «Роскосмоса» сообщил, что обсудил с генеральным директором американской компании SpaceX Илоном Маском сотрудничество в дальнем космосе, в частности на Луне и Марсе. По его словам, Маск является очень увлеченным человеком, который по-настоящему горит идеей колонизации Марса.

Также Баканов отметил, что чтобы долететь сегодня до Марса нужно уловить астрономическое окно, отработать решение, которое позволит инфраструктуре работать на планете без каких-либо сбоев, посмотреть, как организм человека пройдет через все радиационные пояса.

