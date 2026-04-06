В Рунете произошел масштабный сбой

Пользователи массово жалуются на сбой в работе «Ростелекома». В общей сложности, согласно данным сервиса Detector404, зафиксировано свыше 5 тыс. обращений за сутки.

Больше всего поступило жалоб от жителей Самарской (12%), Московской (6%), Нижегородской (3%), Брянской областей (2%).

Подавляющее количество пользователей (72%) сообщило, что у них наблюдается общий сбой, часть рассказала, что наблюдается сбой сайта (11%), личного кабинета (9%), мобильного приложения (6%).

Абоненты заметили, что провайдеру следовало предупредить о возможных сбоях, и пожелали узнать, за что они платят деньги.

«Сбой Wi-Fi. Ужасная связь хотя интернетометр показывает обратное», — отметил один из пользователей.

Комментаторы указали также на перебои соединения и нестабильную работу сети даже при активном подключении.

Часть пользователей пожаловалась на отсутствие доступа к сервисам и порталам, находящимся в «белом списке», в частности, к «Госуслугам».