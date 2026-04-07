Археологи возобновят поиски места захоронения сподвижника Петра I

Поиски захоронения ближайшего сподвижника императора Петра Великого Александра Меншикова решено возобновить. О старте масштабного проекта "Меншиков. Возвращение" объявили в Санкт-Петербурге в рамках Первого международного археологического конгресса "Цитадель 1.0".

В задачи проекта, помимо поисков могилы, входят мемориализация наследия светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова в Петербурге и Березове и возвращение этой крупной исторической фигуры в актуальное поле историко-культурных исследований. Известно, что он умер в Березове, но вот точных сведений о его могиле не сохранилось. Скорее всего, он был похоронен на местном кладбище, и считается, что могилу могло смыть в реку.

По одной из версий, при Екатерине Второй прах Меншикова был тайно перенесен в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге. Но историки склоняются к версии, что каменная плита, которая там имеется, - кенотаф, то есть символический памятник, и останков под ним нет. Теперь археологи постараются разгадать тайну захоронения князя.