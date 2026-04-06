Астронавты Artemis II установили рекорд дальности полета человека от Земли

Члены экипажа космического корабля США «Орион», который выполняет миссию NASA «Артемида-2», установили рекорд дальности полета человека от Земли. Об этом сообщает ТАСС.

© NASA

Как рассказали в NASA, «Орион» отдалился от земли на 406 608 км. Это на 8 047 км дальше Луны и на 6 437 км дальше предыдущего рекорда, который был установлен экспедицией «Аполлон-13».

Рекордсменами стали астронавты Рид Вайсман, Виктор Гловер, Кристина Кук и Джереми Хансен. В ходе шестичасового облета команда сможет увидеть обратную сторону Луны, а также полное солнечное затмение. Кроме того, приблизительно 40 минут корабль за пределы зоны связи с центром управления полетами.

Миссия «Артемида-2» стартовала 1 апреля в 18:35 по местному времени (01:35 2 апреля по мск). Ее цель — пилотируемый облет Луны. Планируемая продолжительность миссии составляет 10 дней.

Ранее экипаж корабля подвергся галактическому излучению.