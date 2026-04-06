Астронавты Artemis II установили рекорд дальности полета человека от Земли

Экипаж американского космического корабля Orion в рамках миссииArtemis II установил новый рекорд по дальности полета человека от Земли, пролетев на 8047 километров дальше Луны. Об этом сообщает NASA в своих социальных сетях.

Четыре астронавта — Рид Вайсман, Виктор Гловер и Кристина Кук из NASA, а также канадец Джереми Хансен — удалились от Земли на расстояние примерно 406 608 километров, что на 6437 километров больше, чем рекорд экспедиции «Аполлон-13». Во время шестичасового облета экипаж сможет наблюдать обратную сторону Луны и полное солнечное затмение, когда Луна закроет Солнце, открыв вид на солнечную корону. На протяжении 40 минут корабль окажется вне зоны связи с центром управления полетами.

Главной целью программы является подготовка к следующему этапу, Artemis III. В рамках следующей миссии запланирована высадка на поверхность спутника Земли.

3 апреля NASA выложило первый за почти 55 лет снимок общего плана Земли. Уникальную фотографию сделали астронавты, которые находятся в корабле «Орион» и направляются к Луне. 5 апреля члены экипажа Orion миссии Artemis II сообщили, что впервые увидели обратную сторону Луны.

До этого астронавтам на «Орионе» удалось снять планету с расстояния в 70 тысяч километров.