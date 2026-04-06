Астронавты с «Ориона» поделились первыми снимками обратной стороны Луны

Впервые за 53 года после «Аполлона‑17» люди снова находятся в лунном пространстве. Четверо астронавтов на борту корабля Orion под именем Integrity отправились вокруг Луны в рамках миссии Artemis II — первой пилотируемой экспедиции NASA с 1972 года. Запуск состоялся 1 апреля с площадки 39B Космического центра Кеннеди. Ракета SLS отработала идеально, и Orion начал 10‑дневное путешествие, которое уже называют «репетицией возвращения человечества на Луну».

Экипаж миссии составляют командир Рид Уайзман, пилот Виктор Гловер, специалист Кристина Кох (NASA) и канадский астронавт Джереми Хансен. Это международная команда тестирует все: от систем жизнеобеспечения до работы человека в условиях глубокого космоса.

В первые часы полета случился небольшой казус: заклинил вентилятор туалета и образовалась ледяная пробка в вентиляционной системе. Астронавтам пришлось повернуть корабль так, чтобы солнечные лучи помогли растопить лед. Уже к ночи 4 апреля Mission Control сообщила, что туалет работает в штатном режиме.

В тот же день экипаж сделал впечатляющие фотографии Земли: голубой шар с сияющими аврорами. Командир Уайзман подписал снимок словами «Думаем о тебе, Земля» — кадры мгновенно облетели весь мир, показывая наш дом с расстояния 370–420 тысяч километров.

Миссия проходит без посадки на Луну. Приводнение Orion ожидается 10–11 апреля 2026 года в Тихом океане у берегов Сан-Диего. Корабль войдет в атмосферу на скорости почти 40 225 км/ч, выдержит нагрев до 3000 °C и спустится на парашютах.

Artemis II — это больше, чем полет вокруг Луны. Это проверка всех систем, тренировка экипажа, тестирование связи, защиты от радиации и работы человека в глубоком космосе. Все, что делает команда, приближает момент, когда в 2027–2028 годах люди снова ступят на поверхность Луны — и останутся там надолго.