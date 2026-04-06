Россия готовится вновь отправлять в космос обезьян

О возобновлении космических экспериментов с обезьянами сообщил сегодня на конференции в ИКИ РАН «Наука на пилотируемых орбитальных станциях» президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

Он вспомнил о славном советском опыте, об уникальных экспериментах по запуску макак на орбиту и поделился новыми планами, которые КИ развивает совместно с РАН. Речь идёт о возможных запусках в космос пар обезьян, питомцев адлерского Института медицинской приматологии, который несколько лет назад перешёл в состав Курчатовского института.