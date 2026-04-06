На Фиджи нашли «мусорный» остров возрастом 1200 лет

На архипелаге Фиджи обнаружили остров, который полностью состоит из остатков съедобных моллюсков. Его назвали остров Куласавани. Площадь составляет около 3 тысяч квадратных метров.

Радиоуглеродный анализ показал, что возраст отложений на острове составляет около 1200 лет. Следовательно, он образовался около 760 года нашей эры. Вероятно, первые поселенцы архипелага перерабатывали на этом участке съедобных моллюсков. В течение столетий раковины скапливались в одном месте, постепенно образуя остров.

Куласавани окружен мангровыми зарослями и ручьем. Во время прилива его высота составляет 20 — 60 см над уровнем воды.

Так называемые мусорные острова — ценная находка для археологов и антропологов, поскольку они содержат сведения о рационе питания человеческих сообществ, культурных обычаях и образе жизни. На Куласавани среди ракушек нашли фрагменты керамики. При этом там не обнаружили ни костей животных, ни каменных орудий труда.

В дальнейшем ученые намерены исследовать древние поселения в окрестностях острова. Это позволит получить новые данные о жизни местных сообществ, сообщает Geoarchaeology.

В дальнейшем ученые намерены исследовать древние поселения в окрестностях острова. Это позволит получить новые данные о жизни местных сообществ, сообщает Geoarchaeology.