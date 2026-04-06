В вечной мерзлоте Арктики найдена уникальная мумия дикобраза

Вечная мерзлота Арктики славится находками гигантов ледникового периода — мамонтов и бизонов. Однако недавнее открытие международной группы ученых под руководством Софии Селватичи из Римского университета Сапиенца доказало, что ледяные недра могут сохранять и гораздо более необычных обитателей региона. Исследователи идентифицировали и расшифровали геном мумии североамериканского дикобраза, жившего 3000 лет назад. Научная статья вышла в Scientific Reports, о ней рассказывает Еarth.com.

© Naukatv.ru

Ожидания против реальности

Находка была сделана на одном из приисков Территории Юкон (Канада), где обычно находят останки мегафауны возрастом в десятки тысяч лет. Обрывок шкуры размером 30 на 20 сантиметров поначалу приняли за очередного свидетеля ледниковой эры.

Настоящая сенсация случилась после радиоуглеродного анализа. Две независимые проверки показали один и тот же результат: животному всего три тысячелетия. Это означает, что дикобраз погиб и был законсервирован мерзлотой в эпоху, когда климат был значительно мягче, а всю планету давно заселили люди.

Генетический детектив

Поскольку тело сильно деформировалось, определить вид животного по внешним признакам было невозможно. Ученые прибегли к анализу ДНК. Сравнение миллионов генетических фрагментов с 18 эталонными геномами млекопитающих подтвердило: перед ними североамериканский дикобраз Erethizon dorsatum (сейчас этот вид обитает от Аляски до границ США и Мексики).

Исследователям удалось восстановить митохондриальный геном на 98%. Анализ выявил 440 уникальных генетических мутаций, которые указывают на то, что западные популяции дикобразов развивались изолированно от своих восточных сородичей. Кроме того, изучение половых хромосом позволило точно установить: мумия принадлежит самцу.

Экология и история региона

Появление дикобразов в Юконе напрямую связано с расширением лесов. Эти животные питаются корой, хвоей и почками, поэтому они не могли заселить регион, пока тот представлял собой открытую тундростепь. Распространение еловых лесов на север после окончания ледникового периода открыло им путь в северо-западную часть материка.

Находка подтверждает, что уже 3000 лет назад дикобразы были частью северной фауны. Это событие имело значение не только для природы, но и для людей. Для коренного народа Юкона дикобраз веками служил источником пищи, лекарств и материала для сложного искусства вышивки иглами.

Тот факт, что мягкие ткани сохранились в «недавних» слоях вечной мерзлоты, дает ученым надежду найти и другие виды животных, которые ранее считались «невозможными» для такой формы консервации. Скорее всего, быстрая гибель и погребение без доступа кислорода помогли останкам избежать гниения до того, как почва окончательно замерзла. Теперь палеонтологи намерены внимательнее изучать более поздние отложения Арктики, чтобы восстановить детальную карту расселения животных в послеледниковый период.