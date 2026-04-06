MSI представила флагманские ноутбуки по цене от 350 тысяч рублей

Компания MSI представила игровые ноутбуки Titan 18 Max и Titan 18 Ultra образца 2026 года, выделяющиеся флагманским железом и высокой стоимостью. Об этом сообщает ITHome.

Titan 18 Max получил 18-дюймовый Mini LED-дисплей с разрешением 3840х2400 пикселей, частотой обновления 120 Гц и полным охватом цветового пространства DCI-P3. За производительность устройства отвечают процессор Intel Core Ultra 9 290HX Plus и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080. Базовая конфигурация предусматривает 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель PCIe 5.0 объемом 2 ТБ.

Ноутбук оснащен аккумулятором емкостью 99,9 Вт*ч и комплектуется блоком питания мощностью 400 Вт. Система охлаждения построена на базе двух вентиляторов и семи тепловых трубок с расчетом на теплопакет до 260 Вт. Среди прочего отмечается наличие разъемов Thunderbolt 5, USB Type-A, HDMI 2.1, Ethernet и аудиоразъема, беспроводной связи Wi-Fi 7 при весе 3,6 кг.

Флагманская версия Titan 18 Ultra оснащена дисплеем аналогичного разрешения, но с частотой обновления 240 Гц и сертификацией HDR1000. Он использует тот же процессор Intel Core Ultra 9 290HX Plus в связке с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 с энергопотреблением до 175 Вт.

Объем оперативной памяти в базовой версии составляет 48 ГБ, предусмотрена возможность установки до четырех SSD-накопителей стандарта PCIe 5.0. Система охлаждения дополнена испарительной камерой и отдельным контуром для накопителей, что должно повысить стабильность работы при длительных нагрузках.

Обе модели уже поступили в продажу в Китае. Titan 18 Max оценили в 30999 юаней (около 358,6 тыс. руб.), тогда как Titan 18 Ultra предлагается за 47999 юаней (около 553 тыс. руб.).