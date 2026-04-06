Разработчик сайта Кремля: РКН достиг технического предела в борьбе с Telegram

Артем Геллер в беседе с НСН отметил, что сейчас Роскомнадзор замедляет работу Telegram на пределе, остались только финансовые и административные инструменты.

У Павла Дурова есть инструменты, которые могут усложнить меры Роскомнадзора по блокировке Telegram. Об этом НСН рассказал эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров пообещал помогать заблокированным россиянам. В своих соцсетях он написал, что Telegram будет продолжать адаптироваться, осложняя обнаружение и блокировку своего трафика. Так, по его словам, вопреки ограничениям, 65 млн жителей России продолжают каждодневно пользоваться мессенджером. Геллер отметил, что некоторые ходы у Дурова действительно остались.

«Это не первая блокировка Telegram, так что Дуров уже так реагировал и препятствовал блокировкам. Сейчас он тоже может устанавливать удобные инструменты смены прокси, делать более удобную работу с VPN внутри самого приложения, обновляя его. Там есть пласт работы, который можно провести, чтобы усложнить деятельность Роскомнадзора», - рассказал он.

При этом Геллер констатировал, что те ограничения, которые наложены сегодня на Telegram – это максимум Роскомнадзора.

«Тут задача не заблокировать технически Telegram, так как все равно будет способ доступа. Задача была сделать дискомфорт пользователям, чтобы они сами перешли на что-то другое. То, что мы сейчас наблюдаем долгое время, это по большому счету технический предел борьбы Роскомнадзора с мессенджером. Поэтому остались административные инструменты, финансовые – про VPN, зарубежный трафик провайдеров, но технически сделано все, что возможно», - уточнил он.

Ранее стало известно, что в Telegram появились пометки «неофициальный клиент». Речь идет о некоторых пользователях, заходящих через сторонние сервисы или «зеркала». Так, у них рядом с ником появилось соответствующее уведомление, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».