Российский космонавт рассказал о сотрудничестве с NASA и новой миссии

Рекордсмен по суммарному пребыванию на орбите (более 1111 суток), 61-летний космонавт Олег Кононенко готовится к новой миссии и параллельно руководит Центром подготовки космонавтов. В интервью «Ведомостям» он рассказал о состоянии современной космонавтики, зарплатах и отношениях с NASA.

По словам Кононенко, полностью заменить человека в космосе не смогут ни искусственный интеллект, ни роботы. Они способны взять на себя рутинные задачи и подстраховать, но в нештатной ситуации, когда нет инструкции, только человек может принять нестандартное решение.

Зарплата космонавта до полета сопоставима со средним доходом в IT-сфере, однако уровень нагрузок, ответственности и рисков — несопоставим. При этом, отметил Кононенко, в профессии есть романтика, которой нет больше нигде.

Возможность подать заявку в отряд космонавтов через «Госуслуги», по его мнению, существенно расширит круг информированных людей. Доступность и прозрачность процедуры должны повысить интерес к профессии.

Говоря о международном сотрудничестве, Кононенко подчеркнул, что отношения с NASA остаются профессиональными, прагматичными и стабильными. Несмотря на все, что происходит на Земле, на орбите работа продолжается на основе взаимной необходимости.