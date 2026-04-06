М.Видео назвала самые популярные смартфоны в РФ

По данным Компании, в I квартале 2026 года россияне приобрели 5,6 млн смартфонов на сумму 144 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок снизился на 6% в штуках и на 5% в денежном выражении. При этом средняя цена устройства составила 25,7 тыс. рублей, увеличившись на 1% год к году.

Снижение продаж в натуральном выражении связано с сохранением сдержанного потребительского спроса на фоне привлекательных ставок по депозитам и удлинением цикла обновления устройств. Покупатели все чаще выбирают замену смартфона по мере необходимости, а не в рамках регулярного обновления.

В количественном выражении лидерами рынка остаются бренды Redmi, Samsung, realme, Tecno. Эти производители формируют основу массового спроса за счет широкого ассортимента доступных устройств и активного присутствия в бюджетном и среднем ценовых сегментах.

В денежном выражении рынок сохраняет иную структуру: ключевыми брендами по выручке являются Apple и Samsung, за которыми следуют Redmi и realme. Это отражает устойчивый спрос на устройства в среднем и премиальном сегментах, которые формируют значительную часть оборота рынка.

Самые популярные моделей в количественном выражении по итогам I квартала 2026 года:

realme Note 60X (64/3 ГБ)

Redmi A5 (64/3 ГБ)

Redmi A5 (128/4 ГБ)

Samsung Galaxy A56 (256/8 ГБ)

Redmi 15 (256/8 ГБ)

Redmi 15C (256/8 ГБ)

Samsung Galaxy A17 (256/8 ГБ)

realme Note 60X (128/4 ГБ)

Redmi A3 Pro (128/4 ГБ)

realme C75 (256/8 ГБ)

В денежном выражении лидерами продаж стали:

iPhone 17 Pro Max (256 ГБ)

iPhone 17 Pro (256 ГБ)

iPhone 17 (256 ГБ)

iPhone 17 Pro Max (512 ГБ)

Samsung Galaxy A56 (256/8 ГБ)

iPhone 15 (128 ГБ)

Samsung Galaxy S25 Ultra (256/12 ГБ)

iPhone 16 (256 ГБ)

iPhone 16 (128 ГБ)

iPhone 16 Pro Max (256 ГБ)

Руководитель департамента «Телеком и гаджеты» Компании М.Видео Никита Толпыгин: