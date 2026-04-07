Samsung выпустит промежуточную модель в серии Galaxy S27

Компания Samsung может выпустить четыре модели Galaxy S27, добавив в линейку новую модель с индексом Pro. Об этом на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) заявил авторитетный инсайдер Ice Universe.

По словам инсайдера, соответствующее решение уже принято на уровне мобильного подразделения, однако официального подтверждения этому пока нет. По слухам, Samsung Galaxy S27 Pro будет позиционироваться как промежуточное решение между версиями Plus и Ultra. Предполагается, что модель Pro получит ряд характеристик флагманского уровня, но лишится некоторых премиальных функций, включая поддержку стилуса S Pen.

Таким образом, Samsung может сформировать дополнительный сегмент внутри линейки Galaxy S, предложив пользователям более гибкую градацию устройств по цене и функциональности.

На текущий момент технические параметры будущей модели не раскрываются. Инсайдер отмечает, что спецификации устройства находятся на стадии обсуждения, а представленная информация носит предварительный характер.

В 2025 году Samsung выпустила сверхтонкий Galaxy S25 Edge, который из-за слабых продаж не получил продолжения в актуальной линейке.