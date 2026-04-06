Российские ученые нашли способ управлять «роем» спутников на орбите Земли

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета предложили новый способ управления группой спутников на орбите без использования двигателей. Вместо этого они предлагают использовать взаимодействие электрического заряда спутника с магнитным полем Земли. Об этом «Газете.Ru» в СПбГУ.

Метод может быть особенно полезен для малых космических аппаратов. Такие спутники стоят относительно недорого и широко используются в научных и образовательных проектах, а также для наблюдения за Землей и изучения геофизических процессов.

Все чаще их запускают группами, или «роями», чтобы расширить возможности космических миссий. Однако управление движением таких аппаратов относительно друг друга остается сложной задачей, поскольку традиционные двигательные установки увеличивают массу и усложняют конструкцию.

Новый метод управления основан на силе Лоренца — явлении, при котором на электрически заряженное тело, движущееся в магнитном поле, действует сила. Если спутник способен менять свой электрический заряд, магнитное поле Земли начинает слегка корректировать его движение по орбите.

В разработанной модели один спутник остается нейтральным и движется по обычной круговой орбите. Второй аппарат может изменять заряд и таким образом управлять своей траекторией относительно первого.

Математики СПбГУ вместе с коллегами из Индийского технологического института Канпур создали алгоритм, который автоматически рассчитывает частоту изменения заряда. Это позволяет компенсировать случайные отклонения и удерживать спутник на нужной траектории вокруг цели.

Компьютерное моделирование показало, что система способна вернуть аппарат на заданную орбиту примерно за 3,5-9 часов в зависимости от начального отклонения. По словам ученых, такой подход позволит эффективно управлять многочисленными спутниками без тяжелых двигателей и экономить ресурсы космических аппаратов.