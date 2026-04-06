В «Роскосмосе» рассказали о перспективах применения ИИ на РОС

Директор департамента цифровой трансформации «Роскосмоса» Дмитрий Горшков рассказал, что искусственный интеллект уже применяется для проектирования рабочих мест космонавтов на будущей российской орбитальной станции (РОС), а также для их комплексного медицинского обследования без врача и полного пилотирования станции в автоматическом режиме.

РОС станет первой в мире станцией-дроном, способной обслуживать себя самостоятельно, поделился эксперт в интервью телеканалу «Звезда».

ИИ позволит обрабатывать изображения с помощью цифрового зрения и моделировать различные сценарии развития событий.

«Мы предполагаем, что на РОС будем создавать рабочие места для космонавта, для проведения работы. При этом пилотируемая функция будет полностью заменена компьютером», — отметил Горшков.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что у России много космических «суперсил», страна присутствует во всех сегментах развития космонавтики.