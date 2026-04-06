Apple выпустила публичные бета-версии iOS 26.5 и macOS Tahoe 26.5

Компания Apple приступила к публичному тестированию очередных версий своих операционных систем, выпустив бета-сборки iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS Tahoe 26.5, а также обновлений для watchOS и tvOS. Это произошло вскоре после релиза для разработчиков, что указывает на продвинутую стадию готовности обновлений. Среди ключевых изменений — развитие Apple Maps с рекомендациями мест на основе популярности и истории поиска, а также подготовка к запуску рекламной модели с коммерческими предложениями в результатах поиска этим летом. Об этом сообщает издание pepelac.news.

Безопасность межплатформенного общения усилена благодаря повторной активации и включению по умолчанию сквозной защиты RCS-сообщений между iPhone и Android-устройствами. Это обеспечивает полное шифрование переписки, делая её недоступной для третьих сторон и повышая безопасность коммуникации. В Европе, в рамках законодательных требований, расширена поддержка сторонних устройств: наушники других брендов теперь подключаются так же просто, как AirPods, а смарт-часы получили доступ к уведомлениям и функции Live Activities. Также улучшена работа аксессуаров через автоматическое установление Bluetooth-соединения при подключении по USB-C.

Обновление включает улучшения для переноса данных с iPhone на Android, а в приложении Books обнаружены намёки на новые награды и функции. Apple фокусируется на развитии экосистемы, безопасности и постепенной монетизации сервисов, что отражает её стратегические приоритеты на ближайшее время.