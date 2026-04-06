Слизевик без мозга смог решить сложную для ИИ задачу

Уникальный организм слизевик Physarum polycephalum в эксперименте НовГУ успешно решил классическую математическую задачу Штейнера для четырех точек, используя электрические стимулы и пищу.

Слизевик Physarum polycephalum без нервной системы и мозга смог решить сложную математическую задачу, трудную даже для искусственного интеллекта, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование ученых НовГУ.

Речь идет о задаче Штейнера для четырех точек – классической NP-трудной задаче на поиск кратчайшей сети, соединяющей заданные точки.

Научный руководитель исследования, доцент кафедры биологии и биоинформатики НовГУ Анна Петрова объяснила: «При том, что у слизевика нет нервной системы и мозга, он обладает интеллектом и способен решать некоторые задачи. Например, умеет выстраивать оптимальные маршруты – это связано с тем, что слизевик стремится максимально экономить ресурсы».

В эксперименте ученые создали миниатюрную арену с четырьмя точками, где разместили медные электроды и овсяные хлопья. В качестве стимула использовали слабый электрический ток в 0,5 вольта – ранее было показано, что это привлекает слизевика, а более высокий разряд вызывает у него отторжение. Сначала слизевику дали возможность свободно исследовать территорию, затем приступили к обучению: на 2-5 секунд подавали ток, делая 30-секундные паузы.

После серии стимуляций слизевик начал выстраивать сеть, соединяя точки оптимальным маршрутом, соответствующим решению задачи Штейнера. Контрольные группы – с более высоким током и без тока – не показали такого целенаправленного поведения.

Полученные данные, подчеркивают ученые, открывают перспективы использования органического интеллекта для решения инженерных и математических задач, особенно тех, что содержат огромное число переменных и считаются сложными для современных алгоритмов искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект за два дня решил сложную научную задачу о механизмах супербактерий.

В эксперименте израильских ученых муравьи в группах показали более высокую эффективность в решении сложной головоломки, чем люди.

Российские специалисты из лаборатории Neiry и МГУ впервые в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту, позволив животному отвечать на вопросы с помощью клавиатуры.