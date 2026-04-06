Перечислены ситуации, когда нагрев смартфона является опасным

Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА, объяснил в беседе с RT, когда нагрев смартфона может быть опасен.

К таким признакам, по его словам, относятся резкое падение производительности, отключение телефона, а также вздутие корпуса.

Говоря о том, как понять, что телефон действительно перегревается, специалист посоветовал провести проверку.

«Выключите телефон, дайте остыть десять минут. Включите и дайте нагрузку (игра, запись 4K, навигатор) на 10—15 минут. Оцените нагрев тыльной стороной ладони: она чувствительнее пальцев. Сравните с другим таким же телефоном в тех же условиях (у друга, коллеги)», — объяснил собеседник RT.

По словам Рубана, это норма, если нагрев равномерный или чуть сильнее в районе процессора/камеры, если после остановки нагрузки телефон остывает за 2—3 минуты, а также если нет запаха, вздутий, выключений.

При этом он предупредил, что если греется один и тот же участок, телефон горячий в выключенном состоянии на зарядке, а корпус вздут, то в такой ситуации необходимо обратиться в сервис.

«В 95% случаев проблема решается снятием чехла, охлаждением и удалением фонового приложения (через безопасный режим или сброс)», — добавил эксперт.

