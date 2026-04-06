Samsung неожиданно снизила цены на Galaxy S26

Samsung запустила существенные скидки на флагманские смартфоны серии Galaxy S26 на европейском рынке спустя менее месяца после старта продаж. На это обратил внимание iXBT.

Так, на немецком Amazon модель Galaxy S26 Ultra с объемом памяти 512 ГБ предлагается за €1185 (около 109,2 тыс. руб.), что на €465 (около 42,8 тыс. руб.) ниже рекомендованной розничной цены. Таким образом, дисконт достигает порядка 28%.

Снижение цен затронуло и другие устройства серии. Базовая версия Galaxy S26 с накопителем на 256 ГБ доступна за €800 (около 73,7 тыс. руб.) против официальной стоимости в €1000 (около 92,1 тыс. руб.). Таким образом, скидка составляет 20%. Модель Galaxy S26 Plus с аналогичным объемом памяти предлагается за €950 (около 87,5 тыс. руб.) при рекомендованной цене €1250 (около 115,2 тыс. руб.) — скидка составляет около 24%.

Отмечается, что продажа устройств со скидкой осуществляется через официальный магазин Samsung, представленный на Amazon. Причины резкого снижения цен на раннем этапе продаж не раскрываются.