Началось производство первого складного iPhone Fold

По данным источников, Foxconn уже начала тестовое производство первого складного iPhone. Новинку планируют показать на осенней презентации в сентябре, а в продажу она поступит в декабре.

Смартфон получит горизонтальный форм-фактор с складыванием внутрь: внешний экран — 5,5 дюйма, внутренний — 7,8 дюйма. Шарнир из жидкого металла и гибкое стекло делают складку почти незаметной. Корпус из титана, толщина в разложенном виде — около 4,5–4,8 мм.

Внутри — новая 2-нм платформа A20 Pro от TSMC, 12 ГБ ОЗУ и фирменный модем C2. Поддерживаются Touch ID в кнопке питания и eSIM.

Камера — двойная 48 Мп, аккумулятор — 5000–5800 мАч. Смартфон работает на iOS 27 с полноценным разделением экрана.