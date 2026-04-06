Роскомнадзор сообщил о рекордном росте числа DDoS-атак на госресурсы

Роскомнадзор зафиксировал рекордный рост количества DDoS-атак на государственные информационные ресурсы в феврале и марте 2026 года, передает РИА «Новости».

В ведомстве пояснили, что специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования отмечают кратное увеличение подобных инцидентов по сравнению с предыдущими периодами. Основной целью кибератак стали именно государственные системы.

Для защиты отечественной цифровой инфраструктуры ключевую роль сыграла Национальная система противодействия DDoS-атакам (НСПА). Благодаря ее работе удалось минимизировать негативные последствия атак и обеспечить функционирование ключевых сервисов.

В Роскомнадзоре также напомнили, что за совершение киберпреступлений, включая DDoS-атаки на российские сервисы, предусмотрена уголовная ответственность по статьям 272, 273 и 274.1 Уголовного кодекса России. Там подчеркнули, что в зависимости от тяжести последствий нарушителям может грозить до 10 лет лишения свободы.

Правоохранительные органы совместно с профильными ведомствами продолжают системную работу по выявлению хакеров и преступных групп, организующих кибератаки на российские ресурсы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, информационные ресурсы Роскомнадзора и Министерства обороны России подверглись масштабной DDoS-атаке в конце февраля 2026 года.

Роскомнадзор опроверг сообщения о недоступности своих сайтов после DDoS-атаки и заявил о полном нейтрализовании ее влияния Национальной системой противодействия киберугрозам.

Национальная система противодействия DDoS-атакам с марта 2024 года отразила свыше 14 тыс. атак на ресурсы российских компаний и организаций.