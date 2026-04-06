Баканов заявил о множестве космических «суперсил» у России

Россия присутствует во всех сегментах развития космонавтики, а также продвигает перспективные технологии, необходимые для освоения дальнего космоса, у нее много космических «суперсил», сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

По его словам, страна представлена во всех ключевых сегментах – от ракетостроения до спутниковых технологий, а также располагает собственными космодромами, включая Восточный.

В числе приоритетных направлений Баканов выделил создание постоянных источников энергии на базе атомных технологий. Он подчеркнул, что подобные электростанции могут дать России уникальное преимущество в исследовании дальнего космоса, обеспечив бесперебойную работу двигателей и энергию на других планетах.

Глава Роскосмоса отметил, что освоение космоса – это исполнение мечты о будущем, а для реализации этих целей на Земле создаются необходимые технологии. В ближайшее время россияне продолжат получать привычные сервисы благодаря спутниковым системам: телевидение, связь, навигацию и точную метеорологию, сообщил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о планах развернуть первый модуль Российской орбитальной станции в 2028 году.

Роскосмос планирует развернуть первую ядерную электростанцию на Луне в ближайшие годы как основу для будущих лунных баз.

Баканов анонсировал запуск российской низкоорбитальной группировки связи с конца 2025 года для расширения покрытия по всей территории страны.