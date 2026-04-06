Экипаж «Артемиды-2» попал в «сферу влияния Луны»

Экипаж миссии "Артемида II" вошел в "сферу влияния Луны" перед историческим облетом. Астронавты на капсуле НАСА "Орион" совершили переход примерно в 39 000 милях от Луны, что означает, что они ощущают ее гравитационное притяжение сильнее, чем земное.

Как пишет The Guardian, экипаж совершил переход за четыре дня, шесть часов и две минуты до начала полета, находясь примерно в 62 800 км от Луны и в 373 400 км от Земли. Следующей важной вехой станет путешествие к обратной стороне Луны, и участники полета отправятся в космос глубже, чем кто-либо из людей до этого.

“Мы все с нетерпением ждем завтрашнего дня”, - заявила в воскресенье Лори Глейз, заместитель помощника администратора Миссии НАСА по разработке исследовательских систем. - Наша команда по управлению полетами и наша научная группа готовы к первому полету на Луну более чем за 50 лет”.

Этот экипаж - первые астронавты, отправляющиеся на Луну более чем за полвека, продолжающие программу "Аполлон", начатую в 1972 году, напоминает The Guardian.

Полеты "Аполлона" в 1960-х и 70-х годах проходили на высоте около 70 миль над поверхностью Луны, но экипаж "Артемиды" при ближайшем сближении пролетит чуть более 4000 миль, что позволит им увидеть всю сферическую поверхность Луны, включая области вблизи обоих полюсов.

Во время полета, который продлится около шести часов, экипаж должен будет наблюдать за небесным телом невооруженным глазом, а также с помощью камер, которые есть у них на борту. Это путешествие обещает виды на обратную сторону Луны, которые были слишком темными или слишком труднодоступными для наблюдения 24 астронавтами "Аполлона", которые были до них.

Когда "Орион" зайдет за Луну, в ходе миссии произойдет запланированное отключение связи примерно на 40 минут, поскольку лунная поверхность блокирует радиосигналы, необходимые для связи с космическим аппаратом Deep Space Network.

“Я думаю, важно помнить, что мы не всегда точно знаем, что они увидят”, - заявила Келси Янг, ведущий научный сотрудник миссии Artemis II, на пресс-конференции в воскресенье.

Если все пройдет гладко, то во время облета Луны космическим кораблем "Орион" астронавты – американцы Кристина Кох, Рид Уайзман и Виктор Гловер, а также канадец Джереми Хансен – могут установить рекорд, удалившись от Земли дальше, чем кто-либо из людей до этого.

Астронавты уже осмотрели лунную поверхность, которую никогда прежде не видели человеческие глаза. Рано утром в воскресенье космическое агентство США опубликовало снимок, сделанный экипажем “Артемиды II”, на котором видна далекая луна с Восточным бассейном (иногда известным как лунный "Большой каньон").

“Эта миссия знаменует собой первый случай, когда весь бассейн был виден человеческими глазами”, - заявили в НАСА.

Огромный кратер ранее был сфотографирован орбитальными камерами.

Когда астронавты проснулись на пятый день 10-дневной миссии, космический корабль Orion находился почти в 215 000 милях (346 000 км) от Земли и в 65 000 милях от Луны, согласно онлайн-данным Nasa.

Бывший астронавт Чарли Дьюк, который побывал на Луне в 1972 году в рамках миссии "Аполлон-16", дал торжественный сигнал к пробуждению экипажа.

“Ниже, на Луне, фотография моей семьи. Я молюсь, чтобы это напомнило вам о том, что мы в Америке и во всем мире болеем за вас. Спасибо вам и всей команде, работающей на земле, за то, что они развивают наше наследие “Апполона”o с “Артемидой”, - сказал 90-летний Дьюк.

НАСА сообщило, что экипаж "Артемиды" завершил демонстрацию ручного пилотирования и пересмотрел свой план облета Луны, в том числе изучил особенности поверхности, которые они должны проанализировать и сфотографировать во время облета Луны.

В то же время, “мы уделяем большое внимание экосистеме, системе жизнеобеспечения космического корабля”, - заявил глава НАСА Джаред Айзекман в воскресенье в телевизионном интервью CNN.

“Это первый полет астронавтов на этом космическом корабле, который когда-либо проводился. Это то, из чего мы больше всего заинтересованы в получении данных”.

По данным НАСА, на пятый день астронавты тестировали свои “спасательные” костюмы. Ярко-оранжевые костюмы надеваются во время взлета и возвращения в атмосферу, а также в чрезвычайных ситуациях, таких как разгерметизация кабины.

Хотя четверо астронавтов не сядут на лунную поверхность, ожидается, что они побьют рекорд по удаленности от Земли во время своего облета Луны. В течение следующего дня “они окажутся на обратной стороне Луны, затмят этот рекорд, и мы узнаем очень много нового об этом космическом корабле”, - сказал Айзекман.

Эта информация будет “иметь первостепенное значение для подготовки к последующим миссиям, таким как ”Артемида III" в 2027 году и, конечно же, к самой высадке на Луну на "Артемиде IV" в 2028 году".