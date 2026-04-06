Коллекцию монет Гагарина решили отправить на МКС

К грузовому кораблю «Прогресс МС-34» подготовили необычный подарок для экипажа МКС – комплект коллекционных монет Юрия Гагарина, сообщил завлабораторией психофизиологического обеспечения полетов и экстремальной деятельности Института медико-биологических проблем РАН Олег Рюмин.

В посылке к космонавту Сергею Микаеву, по его просьбе, положили комплект коллекционных монет Гагарина, диаметром 32 мм, толщиной 5 мм, сказал Рюмин, передает ТАСС.

По словам эксперта, после пребывания на орбите монеты вернутся на Землю как раритет, побывавший в космосе. Среди посылок для других членов экипажа также значатся георгиевская ленточка, набор вязаных игрушек, открытки и дополнительный рацион для космонавтов.

Ранее космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Андрей Федяев и Сергей Микаев с орбиты поздравили россиян с началом Недели космоса. Роскосмос предложил ежегодно проводить в России Неделю космоса в период с 6 по 12 апреля для популяризации отечественной космонавтики.