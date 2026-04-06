Баканов заявил, что МКС сведут с орбиты по плану в 2030 году
Международную космическую станцию сведут с орбиты по плану к 2030 году. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову.
«В 2028 году, согласно последней достигнутой с NASA договоренности, мы начинаем закруглять работу по МКС и в 2030 году завершим ее сведение с орбиты», - отметил руководитель госкорпорации.
По словам Баканова, в эти сроки должны запустить Российскую орбитальную станцию, чтобы проводить эксперименты на орбите. Ее первый модуль развернут в 2028 году.
Ранее Баканов рассказал, что после сведения с орбиты МКС будет затоплена, пишет 360.ru.