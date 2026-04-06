Ученый оценил разворот северных рек в Каспийское море

Главный научный сотрудник и заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов оценил разворот северных рек.

Во времена СССР всерьез задумывались о том, чтобы пополнять Каспийское море за счет огромной протяженности каналов.

«В 70-е годы прошлого столетия обсуждался проект переброски стока северных рек, то одной из задач была помощь в стабилизации тогдашнего уровня Каспийского моря. Но с 1979 по 1995 год он начал резко подниматься, и нужда в этих проектах отпала», – пояснил Болгов РИА Новости.

Он отметил, что сейчас создавать дорогостоящие системы, которые по 20 лет будут стоять без дела, нецелесообразно.

