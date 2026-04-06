Космонавты поздравили россиян с началом Недели космоса

Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев с борта МКС поздравили соотечественников с началом Недели космоса. Мероприятие проводится в год 65-й годовщины первого полёта человека за пределы Земли.

Микаев подчеркнул, что Юрий Гагарин навсегда вписал своё имя в историю всего человечества, проложив людям дорогу к звёздам. Космонавты напомнили о значении этого подвига для всей планеты.

В рамках Недели космоса по всей России пройдёт большое количество образовательных, культурных и памятных событий.

Федяев рассказал, что госкорпорация совместно с министерствами и партнёрами впервые проведёт Российский космический форум.

Также запланированы выставки, встречи с учёными и лекции о космосе.