В Египте обнаружили древнее сооружение возрастом более 2600 лет

Египетские археологи сделали значимое открытие в местности Телль эль-Фараин на севере страны, в древности известной как Буто. На глубине нескольких метров под землей был обнаружен внушительный древний объект.

Хотя точное назначение сооружения пока остается неясным, археологи отмечают, что его удалось выявить благодаря применению современной технологии трехмерного картографирования.

По предварительным данным, здание имеет более двадцати метров в длину и ширину. Среди находок, извлеченных из него, значатся резные амулеты и скарабей из стеатита с именем фараона Тутмоса III. Ученые предполагают, что сооружение может оказаться храмом, построенным в VII веке до нашей эры. Эта находка свидетельствует о высоком уровне мастерства и инженерной мысли древних египтян того периода.

Открытие стало возможным благодаря методу электрической томографии сопротивления - своеобразному "сканеру", позволяющему создавать трехмерное изображение подземных объектов. Как отмечается в исследовании, опубликованном в журнале Acta Geophysica, эта технология дает "очень точное представление для обнаружения погребенных сооружений в сложных регионах".

На участке Телль эль-Фараин исследователи смогли реконструировать трехмерную модель грунта на глубину до шести метров. Авторы исследования считают, что данный метод можно успешно применять и на прилегающих территориях. Они предполагают, что под толстым слоем глины там может находиться еще одно древнее сооружение.