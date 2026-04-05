Корабль Orion преодолел уже две трети пути к Луне

На космическом корабле Orion, который направляется к Луне, вновь возникли проблемы с санузлом. Неполадки возникли в системе сброса за борт жидких отходов, сообщает CNN. По одной из версий это произошло из-за обледенения трубопровода. Было принято решение развернуть корабль к Солнцу той стороной, где расположен туалет. Так лед смогли растопить. Это помогло частично опорожнить трубы. Санузел снова вошел в строй, но в ограниченном режиме. Ранее проблемы уже возникали при самом запуске ракеты, но их быстро устранили. The New York Times писала, что это первый случай, когда на межпланетном корабле установлен инновационный полноценный туалет. Один из астронавтов Джереми Хансен шутил, что «экипажу, очень повезло, что на этом крошечном космическом корабле есть место, где можно побыть одному». У «Артемиды-2» были и другие бытовые проблемы: у них «отваливался» Outlook. Земля осталась без космической почты. Все эти проблемы комментирует руководитель центра управления марсианской имитационной миссии, автор блога «Юра, мы справимся!» Марат Айрапетян:

© BFM.RU

Марат Айрапетян, руководитель центра управления марсианской имитационной миссии, автор блога «Юра, мы справимся!»

«Стоит оговориться, что это первый межпланетный полет, где есть туалет, потому что на Международной космической станции он есть. Более того, жидкие отходы используются там повторно в качестве технической воды, то есть они перерабатываются. А если взять «Аполлон», лунную программу, то да, действительно, не было туалетов: там все справляли в пакетик и так далее. Но сейчас важно понимать, что речь идет о долгосрочной базе на Луне. И, конечно, если мы хотим построить какой-то постоянный грузопоток между Землей и Луной, то, конечно, необходим такой туалет. И в том числе миссия «Артемида-2», которая сейчас происходит, направлена на тест всех технологий. Конечно, космонавты справились бы и без такого туалета, но они и так в очень тяжелых условиях находятся, и хочется хоть немножко их приблизить к какому-то минимуму, чтобы хотя бы бытовые процессы проходили похоже, как и на Земле. И опять же, если мы берем уже базу, которая будет строиться, там же тоже нужно будет иметь какой-то туалет, и технологию, которую в этом полете протестируют, скорее всего, будут использовать уже на полноценной базе. К слову сказать, этот туалет гораздо проще, чем на МКС, потому что на МКС замкнутая система: там отходы используются повторно, а здесь они просто выбрасываются наружу. Это, кстати, одна из причин, почему он перестал работать, — из-за замерзания. Но сейчас вроде починили. Там две проблемы были. Первая одна на старте: там выдавала ошибка контроллера. То есть это такая программная или аппаратная ошибка. Несколько раз включили, переключили систему, немножко перепрошили — и все заработало. А вторая уже проблема в полете получилась: твердые отходы удалялись нормально, а жидкие почему-то не удалялись. Ну и сразу гипотеза, что замерзла. Это, кстати, одна из больших сложностей для вообще космической системы — быстрый переход от температуры из плюса в минус. Видимо, все замерзло, поэтому корабль повернули к Солнцу стороной туалетных систем. Космическая техника настолько сложная, что в любой момент, конечно, может подвести. Задела нету, и приходится все во многом делать с нуля. Бытовые проблемы — это нормально, особенно в первых миссиях. Наоборот, радует, что сложная техника работает, а бытовуха — нет, потому что ее починить гораздо проще, чем, скажем, какую-то фундаментальную ошибку двигателя, которой опасались».

Orion преодолел уже две трети пути к Луне. NASA опубликовало сделанный на его борту, уникальный снимок спутника Земли, где впервые полностью виден бассейн Моря Восточного, и первый за 50 лет цельный снимок всей Земли, на котором даже можно разглядеть северное сияние.