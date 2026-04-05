Стало известно, зачем США возвращаются на Луну

Новая «лунная гонка» (англ. Moon Race) между Россией, Индией, США, Китаем развернулась на фоне борьбы держав за ценные ресурсы, находящиеся на спутнике Земли, пишут обозреватели Марко Эрнандес, Малика Хурана и Кеннет Чанг в статье для The New York Times.

© NASAArtemis / X

Авторы статьи отметили, что в XX веке NASA и Советский Союз в рамках гонки сосредоточились на ближней стороне Луны, где была прямая радиосвязь с Землей.

В настоящее время, пояснили журналисты, крупные агентства проявляют интерес к полюсам спутника, а также к той стороне, что не видна с нашей планеты.

По их данным, лед в кратерах на полюсах содержит питьевую воду, кислород и ракетное топливо, крайне редкий на Земле гелий‑3 — перспективное топливо для термоядерной энергетики.

Дальняя сторона Луны интересна тем, что защищена от земных радиопомех. Соответственно, на ней можно установить мощный радиотелескоп и другие устройства, отметили обозреватели.

Вместе с тем, форпосты держав предположительно будут размещены у южного полюса Луны — о таких планах заявили США, Россия и Китай.