Обсерватория «Спектр-М» поможет искать признаки жизни в космосе

Российская обсерватория «Спектр-М» займется поиском потенциальных признаков жизни во Вселенной. Как сообщили в НПО имени Лавочкина, в рамках научной программы будут искать два ключевых параметра: следы воды и излучение от сложных органических соединений в зонах формирования звезд и планетных систем.

© Ferra.ru

Особое внимание уделят так называемым молекулам-пребиотикам — химическим «кирпичикам», которые могут стать основой для органической жизни. Сами по себе они не доказывают существование живых организмов, но указывают на условия, где жизнь потенциально могла бы возникнуть.

Наблюдения проведут в миллиметровом диапазоне длин волн, где расположены линии излучения воды и многих органических соединений. Проект «Миллиметрон» с аппаратом «Спектр-М» продолжает идеи «Радиоастрона», но в более коротковолновом и информативном диапазоне. Работы ведутся по заявке Физического института РАН.